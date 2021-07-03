Kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonulan 17 yaşındaki Z. G, jandarmanın başarılı operasyonu kurtarılmasının ardından küçük kızı kaçıran Mustafa Kurnaz çıkarıldığı Kozan adliyesinde hakim karşına çıkmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kurnaz’ın daha önceden de hırsızlık başta olmak üzere bir çok sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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