Can ÇELİKYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Sevgili Adanalıların bendeki yeri ayrıdır çünkü ilk siyasi eğitimimi bu güzel topraklarda aldım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, öğle saatlerinde partisinin il kongresine katılmak için Adana´ya geldi. Kongrenin düzenlendiği Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi´ne geçen Sarıgül, partililerle buluştu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sarıgül, sıcak havaya rağmen salona gelen partililere ve sevenlerine teşekkür etti. Adana´yı ve Adanalıları çok sevdiğini dile getiren Sarıgül, "Sevgili Adanalılar bendeki yeriniz ayrıdır çünkü ilk siyasi eğitimimi bu güzel topraklarda aldım. Bugün geldiğimiz yeri; Çukurova´da, Adana´da, Mersin'de ve Gözne´deki siyasi eğitimime borçluyum" diye konuştu.

Partisinin eğitim, ekonomi ve tarım alanındaki projelerinden bahseden Mustafa Sarıgül, Adana´nın sanayi, tarım ve tekstilde 1 numaralı kent olacağını söyledi. DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-07-03 17:29:49



