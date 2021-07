Karalar: "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstereceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kentteki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından 50 dolayındaki kadın temsilcinin katıldığı ‘Yarını Planlamak ve İş Birliği Alanları Arama Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde yapılan toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu’nun yaptığı toplantıda konuşan Başkan Karalar, “Sizlerin yanında olmaya geldik. Bizim desteğimizin sizinle olduğunun bilinmesini istedik. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız bir çok işte kadınlarımızın güçlenmesini amaçladığımız görülüyor” dedi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli de, Türkiye’de en güzel muhalefeti kadınların yaptığını ifade etti. Eşli kadınların kendi güçlerinin farkına varmaları gerektiğini söyledi.

Oturumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu da günümüzde kadınların kazanılmış haklarının kaybettirilmeye çalışıldığını, kadınların bu konuda dirençli olmaları gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yeni kurulduğunu belirten Daire Başkanı Ayten Dolançay ise her konuda kadınlarla bir araya geleceklerini vurguladı.

