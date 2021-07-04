Denizde kaybolan Şahin´in cansız bedeni bulundu

Güven ÖZGÜL/YUMURTALIK, (Ceyhan), (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize giren Şahin Acar (15), suda kayboldu. Sabah saatlerinde Şahin´in sahile vurmuş halde cesedi bulundu.
Ceyhan´dan dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Yumurtalık Plajı´na gelen Şahin Acar, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Acar, sürüklenerek kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı ancak Şahin´i bulamadı. Sabah saatlerinde denize girenler, bir cesedin sahile vurduğunu gördü. Plaja gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde cesedin Şahin Acar´a ait olduğu belirlendi. Bölgeye gelerek Şahin´in cesedini alan ailesi, defnetmek üzere Ceyhan´a götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Güven ÖZGÜL
2021-07-04 13:57:22
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