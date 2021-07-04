Murat Sancak: Balotelli hafta içi Türkiye'ye gelecek



Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi gelecek hafta Türkiye'ye gelecek" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezona iyi bir kadroyla başlamak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sancak, 30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirtti. Sancak, "Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Anlaşırsak mavi lacivertli formayı giyecek. Geriye kalan yüzde 15'lik kısım önemli" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-07-04 14:36:28



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