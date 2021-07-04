Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı (2)

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ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Adana'nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızılok'u (61) sırtından vurarak öldüren ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Aydın Akçam, Feke Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-07-04 16:06:39



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