Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 5 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 3254.2 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 13.20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 99 adet uyuşturucu hap, 3 gram esrar tohumu, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 440 TL para ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.