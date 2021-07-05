Yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı

ADANA, (DHA)ADANA´da, alışveriş yapmak için bakkala giren Erdal Palıtsözlüer (42), kendisine yan baktığını iddia ettiği Halil Ö. (23) ile Atakan K.´yi (21) bıçakladı. Yaralanan gençlerin arkadaşı da bisikletle kaçmak isteyen Palıtsözlüer ile arkadaşı Muhammed C.´ye otomobille çarptı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alınırken, Erdal P. de tedavisi sonrası tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı´ndaki bakkala alışveriş yapmak için giren Erdal Palıtsözlüer, müşteriler Halil Ö. ile Atakan K.´ye "Bana neden yan bakıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Palıtsözlüer, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Halil Ö. ile Atakan K.´yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Palıtsözlüer, daha sonra Suriye uyruklu arkadaşı Muhammed C.´nin kullandığı elektrikli bisiklete binerek, kaçmak istedi.
Bu sırada yaralı gençlerin arkadaşı ise otomobille Erdal Palıtsözlüer´in bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki Palıtsözlüer ile arkadaşı Muhammed C. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Erdal Palıtsözlüer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hastanedeki diğer yaralıların tedavisi sürerken, Halil Ö.´nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-05 10:47:06
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