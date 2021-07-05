Adana'da Della Miles konseri

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ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Adana'da konser verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), dünyaca ünlü solistleri Çukurova Bölgesindeki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. ÇDSO’nun Yardımcı Orkestra Şefi Eray İnal yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, uzun yıllar Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan, Michael Jakson müzikali Sisterella’da “Ella” rolüyle eleştirmenlerden tam not alan, aynı zamanda söz yazarı da olan ünlü ABD’li vokal Della Miles solist olarak yer alacak.

“Dream On”, “Let It Be”, “Yalnızım Ben” ve “Sil Baştan” gibi şarkıları Della Miles’in seslendirileceği konser, 9 Temmuz 2021 Cuma akşamı saat 20.30’da Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda izlenebilecek.

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