Şehit çocuğunu sünnet düğününde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı

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CEYHAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın oğlu 9 yaşındaki Batuhan'ı sünnet düğününde babasının mesai arkadaşları, yalnız bırakmadı.

28 Eylül 2015'te ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Süleyman Çakır'ın ailesi, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oğullarının sünnet edileceği bilgisini paylaştı. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'nün destek verdiği törende Batuhan ve ailesi, polis memurlarıyla Şehit Çakır'ın Ceyhan Asri Mezarlık'ta şehidin mezarı ziyaret ederek dua okudu.

KONVOYLA GELDİLER

Polis araçlarının sirenleri eşliğinde konvoy yaptığı Batuhan'ı memurlar tahtırevanla Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi'nde yapılan düğün alanına taşıdı. Törene Çakır'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Hülya Erdem, Emniyet Müdür Vekili Emre Arslan ve davetliler katıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-07-05 19:24:26



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