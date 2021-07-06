Üzerinde çelik yelekle yakalandı, "Hasmım var" dedi



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) - ADANA'da denetleme yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesen devriye ekiplerince yakalanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Azat D.'nin üzerinden çelik yelek çıktı. Azat D., "Cezaevinden çıktım, hasımlarım var" dedi. Azat D. ve ismi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi D400 Karayolu'nda sabit yol kontrolü yapan polis, şüphelendiği 34 BSR 166 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iddiaya göre yol kenarındaki dubaları devirerek hızla kaçtı. Polisin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Bir süre ara sokaklara giren sürücü, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Otomobil, Dedekorkut Mahallesi yakınlarında yolu kesen devriye ekiplerince yakalandı. Polis ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki Azat D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Azat D.'nin üst arasında tişörtünün altına çelik yelek giydiği tespit edildi. Cezaevinden çıktığını ve hasımları olduğu için çelik yelekle gezdiğini söyleyen Azat D. ve otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü. Otomobil ise detaylı incelenmek üzere Akıncılar Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-07-06 06:25:02



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