Sınavlar için Sarıçam ve Çukurova İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Adana'da, 2021Kaymakamlık Adayları Giriş Sınavı, 2021Elektronik Yabancı Dil Sınavına katılacaklar için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün cumartesi, 2021Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar için de Sarıçam ve Çukurova ilçe nüfus müdürlüklerinin pazar günü açık olacağı bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2021Kaymakamlık Adayları Giriş Sınavı, 2021Elektronik Yabancı Dil Sınavı ve 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 Dikey Geçiş Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü cumartesi günü 11:0013:30 saatleri arasında, pazar günü Sarıçam ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.