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Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Adana’da bir kadın bakkal, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getiren fırıncıya kızıp önce onu değiştirdi sonra 1 lira 75 kuruş olan 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladı Figen Akyol zarar etmesine rağmen ekmeği 50 kuruş ucuz satınca bir günde 40 ekmek satarken şimdi 200 ekmek satmaya başladı Akyol, bu duruma en çok çocukların sevindiğini, ekmekten kalan paraya çikolata ve şekerleme aldıklarını söyledi

İHA

Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Adana’da bir kadın bakkal, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getiren fırıncıya kızıp önce onu değiştirdi sonra 1 lira 75 kuruş olan 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladı Figen Akyol zarar etmesine rağmen ekmeği 50 kuruş ucuz satınca bir günde 40 ekmek satarken şimdi 200 ekmek satmaya başladı Akyol, bu duruma en çok çocukların sevindiğini, ekmekten kalan paraya çikolata ve şekerleme aldıklarını söyledi

Adana’da kendisine bayat ekmek getiren fırıncıya kızıp sözleşmesini fesheden kadın bakkal, 1 lira 75 kuruş olan 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Adana’da 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa satılmaya başlandı. Ancak Seyhan ilçesinde 10 yıldan bu yana bakkal dükkanı işleten Figen Akyol, anlaşmalı olduğu fırının, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getirmesine kızdı. Akyol, önce fırınla olan sözleşmesini feshetti, sonra da bir başka fırınla anlaşıp, ekmeğe yüzde 16.6’lık zam yapıldığı bir dönemde tam 50 kuruşluk bir indirime gitti. Ekmek almak için markete gelenler, önce vitrinde ekmek fiyatı için asılan afişteki rakamın yanlış yazıldığını sandı, ancak kasada ekmeğin 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruştan satıldığını görünce şaşırdı. 200 gram ekmeği 50 kuruş daha ucuza satın alan vatandaşlar, markete akın etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir nüfusa hitap eden Akyol’un günlük satışları da 40 ekmekten 200’e ulaştı.
Akyol, anlaşma yaptığı fırının, elinde kalan bayat ekmekleri kendisine getirdiğini öne sürerek, buna karşı çıktığını ama sonuç alamadığını anlattı. Akyol, “Akşam ekmeğini bana öğleden sonra saat 13.00’te getiriyor, akşama kadar o ekmek bayatlıyor. Getirdiği ekmek de elinde kalan bayat ekmekler. Buna karşı çıkıp itiraz ettim ama sonuç alamadığım gibi tek çeşit ürün getirmeye de devam etti. Artık dayanamadım, çünkü müşteri kaybetmeye başlamıştım. Ben de fırınla olan sözleşmemi feshettim, bir başka fırınla anlaştım. Şimdi istediğim saatte çeşit çeşit, sıcak ve taze ekmek geliyor” dedi.
Akyol, “Etrafımızdaki insanlar kuru ekmek topluyorlar. Ekmek alamayacak durumda olan insanlar var. Ben de fırıncıya olan tepkimi dile getirirken, insanların bütçesine küçük de olsa bir katkı sunmak istedim. Ekmeğe zam yapıldığı bir dönemde, onlara 50 kuruş daha ucuza ekmek satıyorum. Bu durumdan rahatsız olup, beni tehdit ederek; ‘Fiyatları normal seviyeye çek, o afişleri indir’ diyen de oldu ama ben bildiğim yoldan şaşmam” diye konuştu.
Yaptığı indirimle birlikte ekmek satışlarının da arttığını dile getiren Akyol, “Ben, ekmekten kar etmiyorum. Ama yaşadığım olaya da bir tepki gösteriyorum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bana yetiyor. Özellikle ekmek almak için markete gelip, 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruş ödeyen çocuklar çok seviniyor. Kalan paralarıyla çikolata ya da şekerleme alıyor, buradan evlerine mutlu gidiyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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