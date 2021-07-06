Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını CANKUR ekibi kurtardı Su dağıtıcısı, “İçeride kalp krizi geçirecektim” diyerek apartman yönetimine tepki gösterdi

Adana’da arızalanan asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını CANKUR ekipleri kurtardı. Kurtarma anı

görüntülenen Cumhur Kozanoğlu, “İçeride kalp krizi geçirecektim” diyerek apartman yönetimine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmana damacana getiren 55 yaşındaki su dağıtıcı Cumhur Kozanoğlu, asansöre bindi. 4’üncü kattayken asansör arızalanarak aniden durdu. Bunun üzerine Kozanoğlu, alarma basarak yardım istedi ancak yönetici apartmanda olmadığı için kimse su dağıtıcısını kurtaramadı.

Bunun üzerine apartmandakiler durumu önce polise ardından da Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Cankur ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, asansörün kapısını levye ile açarak yarım saat mahsur kalan Cumhur Kozanoğlu’nu kurtardı.

Kurtarma anı görüntülenirken Cumhur Kozanoğlu, apartman yönetimine tepki göstererek, “Şöyle bir baksan apartmana benziyor değil mi. Bizim TOKİ’de dahil asansör de bir kişi kalsın 3 dakika içerisinde kurtarırlar. Yönetici gitmişse anahtarı eşine bırakmaz mı. Ben böyle bir sorumsuzluğu hayatımda görmedim. Yarım saati geçti içerideyim. Kalp krizi geçirecektim” dedi.

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