Adana’nın duvarları mural art ile renklendi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın en eski mahallesi Tepebağ’da duvarlar, mural art (duvar sanatı) çalışmalarıyla güzelleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince, Abidinpaşa ile Kızılay Caddesi arasında kuzeygüney aksındaki Ulucami Sokak’ta bulunan ve sağır duvar olarak adlandırılan 3 binanın dış cephesinde kentin görsel yapısını güzelleştirmek ve kent bütününde sanatın önemini vurgulamak amacıyla duvar sanatı çalışması yapıldı.

Sokakta bulunan sağır duvarlardan ilkinde kentin tarihi miraslarından Varda Köprüsü yer aldı. İkincisine “Kazancı Amca” figürü yapılarak sanatta el emeğinin değeri ve yaşatılması gereken el sanatlarına vurgu yapıldı.

Üçüncü duvarda ise ünlü arkeolog Halet Çambel portresi resmedildi. Halet Çambel’in kariyerinde, 1946 yılında KayseriAdana arasında kalan bölgedeki Hitit eserlerini incelemek için Bossert ile birlikte çıktıkları gezide Karatepe bölgesindeki kalıntılara ulaşması belirleyici olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.