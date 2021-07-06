Adana’nın duvarları mural art ile renklendi

Adana’nın en eski mahallesi Tepebağ’da duvarlar, mural art (duvar sanatı) çalışmalarıyla güzelleştiriliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesince, Abidinpaşa ile Kızılay Caddesi arasında kuzeygüney aksındaki Ulucami Sokak’ta bulunan ve sağır duvar olarak adlandırılan 3 binanın dış cephesinde kentin görsel yapısını güzelleştirmek ve kent bütününde sanatın önemini vurgulamak amacıyla duvar sanatı çalışması yapıldı.
Sokakta bulunan sağır duvarlardan ilkinde kentin tarihi miraslarından Varda Köprüsü yer aldı. İkincisine “Kazancı Amca” figürü yapılarak sanatta el emeğinin değeri ve yaşatılması gereken el sanatlarına vurgu yapıldı.
Üçüncü duvarda ise ünlü arkeolog Halet Çambel portresi resmedildi. Halet Çambel’in kariyerinde, 1946 yılında KayseriAdana arasında kalan bölgedeki Hitit eserlerini incelemek için Bossert ile birlikte çıktıkları gezide Karatepe bölgesindeki kalıntılara ulaşması belirleyici olmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.