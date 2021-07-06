Çukurova’da kurban satış yerleri belirlendi

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Çukurova Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

2023 Temmuz arasında 4 gün kutlanacak Kurban Bayramı için Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camisi yanı, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kurttepe Mahallesi Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanlar kurban satış yerleri olarak belirlendi.

Kurban kesimi ise Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı bitişiğindeki boş alanda yapılabilecek.

Çukurova Belediyesi’nin belirlediği alanlar dışında kurban satış ve kesiminin yapılmasına halk sağlığı göz önüne alınarak izin verilmeyeceği bildirildi.

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