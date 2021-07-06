Anıl ATAR-Yaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 12 ilde çalıntı ve icralı TIR´ların şasi numarasını değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1´i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şasi numarası değiştirilmiş 200´e yakın TIR´a el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, çalıntı, icralı TIR´ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren bir şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis, 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye´de operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere bugün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1´i kadın 34 kişi gözaltına alındı.
200´E YAKIN TIR´A EL KONULDU
Operasyonda 200´e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Adana´da el konulan TIR´lar İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer illerdeki TIR´ların ise kente getirilmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-06 13:57:35
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