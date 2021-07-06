150 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR
Adana merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralı TIR´ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya sürdükleri iddia edilen ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, şasi numarasını değiştirerek, sattıkları TIR´lardan elde ettikleri bir kısmı para, bir kısmı taşınmaz 150 milyon liralık mal varlıklarına tedbir koyuldu.
Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; basıma hazır 15 şasi numarası, TIR´lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-06 17:16:50
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