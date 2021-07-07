Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Adana ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş’ta FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde (SAMEDER) faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.

5 kişi Adana’da 1 kişi de Kahramanmaraş’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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