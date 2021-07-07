Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Sinan Polat (26), emanet verdiği otomobiliyle kaza yapıp, masrafını ödemeyen arkadaşı Ahmet Özdemir´i (24), tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi´nde yaşayan Ahmet Özdemir, geçen ay, arkadaşı Sinan Polat´tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir´den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. 4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Polat, belinden çıkardığı tabancayla Özdemir´i vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan Polat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.´yi (36) de gözaltına aldı. Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Özdemir´in belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.´yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-07 09:37:05
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