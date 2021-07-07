Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

İHA

Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

Adana’da bir kişi, aracıyla kaza yapan ve masrafını ödemediğini öne sürdüğü arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz Pazar günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, haziran ayında arkadaşı Sinan P.’nin (26) otomobilini aldı. Ancak Özdemir, araçla kaza yaptı. 2 arkadaş arasında aracın tamiri nedeniyle alacakverecek meselesi başladı. Sinan P., 4 Temmuz günü sulama kanalı kenarında Ahmet Özdemir ile buluştu.
2 arkadaş tekrar alacakverecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan P., yanında bulunan tabancayla arkadaşı Ahmet Özdemir’i vurdu. Özdemir, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Sinan P. ise polise giderek teslim oldu.
Sinan P. ile olay yerinde olduğu belirlenen E.K. (30), C.K. (35) ve K.K.’de (36) gözaltına alındı. Ölen Ahmet Özdemir’in belindeki silahı alıp olay yerinden kaçtığı belirtilen Oktay Ö.’nün (25) yakalanmasına çalışılıyor.
Sinan P., sevk edildiği adliyede tutuklanırken E.K., C.K. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını ...
Adana’da “Daralma” resim sergisi açıldı 18 sanatçının 18 eseriyle açılan sergi 9 Temmuz’a kadar görülebilecek
YEREL HABERLER Adana’da “Daralma” resim sergisi açıldı 18 sanatçının ...
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Otomobilin çarptığı bisikletli, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli, 7 günlük yaşam ...
Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)
YEREL HABERLER Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi ...
Change tır operasyonunda 150 milyon liraya bloke Tır operasyonunda 137 tır Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkında
YEREL HABERLER Change tır operasyonunda 150 milyon liraya bloke Tır ...
Çalıntı ve icralık TIR´ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon: 34 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Çalıntı ve icralık TIR´ların şasi numaralarını ...
Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
YEREL HABERLER Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden ...
Tayyip Talha Sanuç: "En büyük avantajımız taraftar olacak" Adana Demirspor’un defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç: "İnşallah kaliteli transferler devam eder" "Formayı almak için elimden geleni yapacağım"
YEREL HABERLER Tayyip Talha Sanuç: "En büyük avantajımız taraftar ...
İkinci 500'de 15 Adana firması
YEREL HABERLER İkinci 500'de 15 Adana firması
Çalıntı ve icralık TIR´ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Çalıntı ve icralık TIR´ların şasi numaralarını ...
Uçar: "Belediyeyi yönetmek için dahi olmanıza gerek yok"
YEREL HABERLER Uçar: "Belediyeyi yönetmek için dahi olmanıza gerek ...
Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 200 tır Adana'ya getiriliyor 6 ay boyunca takip edilen 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Change tır şebekesine 12 ilde dev ...
Çukurova’da kurban satış yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Çukurova’da kurban satış yerleri belirlendi
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadından tişörtlü mesaj
YEREL HABERLER Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadından tişörtlü ...
Ters evi 1 ayda 16 bin kişi ziyaret etti 1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni normal hayat ile birlikte Adana ve bölgenin ilk ters evi ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Yüreğir Belediyesi’nin haziran ayı başında hizmete açtığı ters ev 1 ayda 16 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
YEREL HABERLER Ters evi 1 ayda 16 bin kişi ziyaret etti 1 Temmuz ...
Plaza asansöründe mahsur kalan sucu: Kalp krizi geçirecektim
YEREL HABERLER Plaza asansöründe mahsur kalan sucu: Kalp krizi ...
Adana’nın duvarları mural art ile renklendi
YEREL HABERLER Adana’nın duvarları mural art ile renklendi
Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını CANKUR ekibi kurtardı Su dağıtıcısı, “İçeride kalp krizi geçirecektim” diyerek apartman yönetimine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını CANKUR ekibi ...
Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ´lı tutuklandı
YEREL HABERLER Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ´lı tutuklandı
Kozan OSB’ye Ar-Ge merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Kozan OSB’ye Ar-Ge merkezi kuruluyor
Kocasını öldüren kadının tişörtlü mesajı Adana’da kocasının kıskanması yüzünden çıkan tartışmada onu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının tişörtünde İngilizce “Sadece ben kendi hayatımı değiştirebilirim” yazısı dikkat çekti
YEREL HABERLER Kocasını öldüren kadının tişörtlü mesajı Adana’da ...
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Adana’da bir kadın bakkal, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getiren fırıncıya kızıp önce onu değiştirdi sonra 1 lira 75 kuruş olan 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladı Figen Akyol zarar etmesine rağmen ekmeği 50 kuruş ucuz satınca bir günde 40 ekmek satarken şimdi 200 ekmek satmaya başladı Akyol, bu duruma en çok çocukların sevindiğini, ekmekten kalan paraya çikolata ve şekerleme aldıklarını söyledi
YEREL HABERLER Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim ...