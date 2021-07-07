Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; `Parayla alkol alıp, eğlendim´ dedi

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da alışveriş yapan Buse A.´nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 TL´yi yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D. (35), polis ekiplerince yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Abdurrahman D.´nin ifadesinde, `´O parayla alkol alıp, eğlendim" dediği belirtildi.
Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi´nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL´yi çaldı. Durumdan şüphelenen Buse A., bir süre sonra cüzdanını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Buse A.´nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Buse A.´nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.´yi Gülbahçesi Mahallesi´ndeki evinde yakaladı.
`ALKOL ALIP, EĞLENDİM´
Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-07 10:03:37
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