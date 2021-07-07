Adana’da 4 ilçe ve 163 mahallenin su sorunu çözülüyor

Adana’nın Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 mahallenin su sorunu çözülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Belediye Hizmetleri Projesi1 ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT2 programı kapsamında İlbank ve Yerel Yönetimler AltFinansman imza törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ bünyesinde yapacağı Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesi için 65 milyon euro kredi onaylandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 köye su sağlanacak.

İller Bankası’nın aracı kuruluş olduğu proje kapsamında 28 milyon 70 bin Euro hibe, 37 milyon Euro da kredi olarak alınacak. Kredinin geri ödemesi ASKİ tarafından yapılacak.

Öte yandan Başkan Zeydan Karalar, Ankara'da TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile de bir araya gelerek Adana Sinanpaşa, Barbaros ve Göl mahallelerinin kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı yürümesi için görüşme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.