Başkan Özgan: "Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi"

Adana'nın binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Kozan ilçesi sosyal medya fenomenlerini ağırladı. Milyonlarca takipçisi olan fenomenler Kozan’ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak ile beraberindeki sosyal medya fenomenlerini ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattı.

Pandemi nedeniyle etkinliklerin yapılamadığını belirten Başkan Özgan, "İlçemizin tanıtımı için elimizden geleni yapacağız. 1 milyon günübirlik ziyaretçi hedefindeyiz. Kültür ve tarih turizmi, ekoturizmi canlandırmak için yoğun bir mesai yapacağız” dedi.

Sosyal medya fenomenleri, Arıkan Konağı, Dağılcak Tabiat Parkı, Kozan Kalesi, tarihi sokakları gezip esnafı ziyaret etti.

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