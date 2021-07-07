Seyhan Belediyesi, ürettiği boyaları kamu kurumlarıyla paylaşıyor. Son 3 yılda kamu kurumlarına 47 ton boya desteği sağlandı.

Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü, Kaymakamlığın öncülüğünü yaptığı “Senin Rengin projesi” kapsamında, Seyhan Belediyesi devlet okullarında kullanılmak üzere kendi ürettiği 15 ton ağırlığında 750 kova boyayı yetkililere teslim etti.

Okulların bakım ve onarımının gerçekleştirilip, renklerle farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı proje kapsamında, 2019 ve 2020 yılında toplam 32 ton ağırlığında 1600 kova boyayla projeye destek olan Seyhan Belediyesi’nin üç yılda teslim ettiği boya miktarı 47 tona (2350 kovaya) ulaştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Senin Rengin” projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Akay, “Geride bıraktığımız üç yılda, kendi atölyemizde ürettiğimiz 47 ton iç ve dış cephe boyasını okullarımızın bakım ve onarımında kullanılmak üzere teslim ettik. Geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi fiziki koşullarda eğitimöğretim almalarına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Üreten ve paylaşan belediyecilik anlayışımızın gereği olarak ürettiğimiz boyaları diğer kamu kurumlarıyla da paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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