Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin beşincisi 8910 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Vali Süleyman Elban, birbirinden leziz yiyecekleri bünyesinde barındıran Adana’nın, Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirterek, “Adana’nın bu potansiyelinin daha da geliştirilerek önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürülmesi amacıyla ilki 2017 yılında düzenlenen ve her yıl geliştirilen etkinliklerle bir önceki yıldan çok daha fazla ses getiren Adana Lezzet Festivali ile Adanamızın zengin mutfak kültürünün bilinirliğinin artırılması ve bu mutfak kültürümüzün geleceğe taşınması için tüm paydaşlarla yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok organizasyonun ertelendiği bir dönemde festivalin kesintiye uğramaması için 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni dijital platforma taşıyarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Elban, “Geçen bir yıllık süreçte pandemi koşullarında yaşanan olumlu gelişmelerle bu yıl 8910 Ekim 2021 tarihlerinde beşincisini düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivali’mizde, festival coşkusu yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin katılımıyla kaldığı yerden devam edecek. Tabi korona virüsle mücadelede büyük bir yol kat etmiş olsak da salgın tamamıyla bitmiş değil. Bizler tüm şartları düşünerek hazırlıklarımızı yapıyor, tüm tedbirleri şimdiden düşünüyoruz. Konuklarımızın da aynı hassasiyet içerisinde olacağına inanıyoruz. Festivale katılacak misafirlerimizi Adana'da en iyi şekilde ağırlamanın; onlara Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını göstermenin heyecanını daha şimdiden yüreklerimizde hissediyoruz. Siz değerli lezzet tutkunlarını da bu heyecanımıza ortak olmak, Adana’nın dillere destan lezzetlerini tatmak ve festival coşkusunu doyasıya yaşamak için 8910 Ekim tarihlerinde Adana’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Çukurova'nın birbirinden leziz yemeklerinin yer alacağı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8910 Ekim’de gastroshowlar, yemek atölyeleri, söyleşilerle üç gün boyunca bir gastronomi şöleni sunmaya hazırlanıyor.

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