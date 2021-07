Adana Demirspor kalecisi Ferhat: "Gelen arkadaşlarla daha da güçleneceğiz"

Adana Demirspor'un yeni transferi kaleci Ferhat Kaplan, şu an çok iyi durumda olduklarını ve çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Gelen arkadaşlarla daha da güçleneceğiz" dedi.

Takımın Bolu'daki kampında açıklama yapan Ferhat Kaplan, Adana Demirspor'un büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Başkanımızın ve hocamızın takımla iletişimi çok iyi. Takımın çalışma isteğini çok iyi görüyorum. Bence bu sene hiç beklenmedik iyi bir derece yapabileceğimize inanıyorum. Hiçbir zaman bu ligde gevşeme olmaması lazım. Çok çalışıp, disiplinli olup hep birlikte çıtayı en yükseğe doğru çıkarmamız lazım" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'da hiç beklemediği bir şekilde aile ortamı gördüğünü anlatan Ferhat, "Çok iyi durumdayız şu an, çok iyi çalışıyoruz. Gelen arkadaşlarla daha da güçleneceğiz. Şu an her şey güzel geçiyor. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım. Kamp dönemi bitsin, lig başlasın ve büyük taraftarın önüne çıkıp onları selamlamak istiyorum. Gelen transferlerden özellikle Belhanda, futbolculuğu ve karakter olarak çok iyi bir futbolcu. Adana Demirspor taraftarı ve takım, geçen sene tam olarak bir bütün olmuş haldeydi. O şekilde şampiyonluk geldi. Geçen sene Adana Demirspor'un maçlarını yakından takip ediyordum. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takımdı ve buraya geldim. Bu takıma geldiğim için çok mutluyum" dedi.

