Balotelli 9 numaralı formayı giyecek

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.

Mavilacivertli ekip, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın kaptanı Gökhan İnler ise sosyal medyada Mario Balotelli’yle çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta İnler ve Balotelli'nin birlikte 9 numaralı formayı tuttukları görüldü.

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