Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli hedef şahsın ikametinde çıkan uyuşturucu maddeleri üstlenen 1 şahıs ile birlikte toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda, 18.18 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 5.75 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 16.80 gram Hint keneviri tohumu, 0.16 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 110 TL para ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.