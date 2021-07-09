Adana´da 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle´deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi´ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-07-09 10:14:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.