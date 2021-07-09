Adana´da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖZALTINA ALINDI

Adana´da, 2 çocuk annesi A.M.´yi özel fotoğraflarını yayınlamakla tehdit eden Mehmet Ç., merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ç., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-09 15:51:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.