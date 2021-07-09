Adana’da eski sevgilisini ölümle tehdit eden şahsa uzaklaştırma kararı

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Adana’da yaşayan 2 çocuk annesi kadının eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildiği şikayeti üzerine eski sevgiliye uzaklaştırma kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, A.N.Ç. (25), eski erkek arkadaşı M.Ç’nin (29) özel resimleri ve telefon yazışmalarını ailesine göndereceği tehdidi üzerine Sarıçam Polis Merkezi Amirliği’ne şikayette bulundu. Eski sevgilisini tehdit edip şiddet uygulayan M.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs hakkında çıkarıldığı Adana 1. Aile Mahkemesi tarafından 1 ay süre ile “can güvenliği riski” nedeniyle koruyucu tedbir kararı verildi. Mahkemeden şüpheli hakkında elektronik kelepçe talebinde de bulunuldu.

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