Jonas Svensson Adana Demirspor'da

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandıklarını açıkladı.

MaviLacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, AZ Alkmaar ve Rosenborg formalarını giymiş, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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