Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobil, Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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