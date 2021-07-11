Sağlık çalışanlarına vefa

Çukurova Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi, UNESCO 2021 Hacı Bektaş Veli’yi Anma Yılı çerçevesinde pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma etkinliği düzenlendi.

UNESCO tarafından 2021’in Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Veli yılı ilan edilmesinin ardından Çukurova Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi’nin birlikte düzenlediği anma etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda vakıf binasında düzenlenen etkinlikte pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Anma töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2021 yılını pandemi koşullarında etkinliklerle en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugünkü anma etkinliğini çok önemsediğini belirten Başkan Çetin, “Hekimlerin günümüzde öneminin çok daha fazla bilinmesi gerekirken maalesef hala sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerini duymaya devam ediyorum. Pandemi sürecinde en azından değerlerinin daha fazla bilinmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Soner Çetin, “Bu yılın Hacı Bektaş Veli’yi anma yılı ilan edilmesi, sevgi hoşgörü yılı ilan edilmesi belki bu anlamda da bir katkı sağlar. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Hakları hiçbir şekilde ödenmez. 436 sağlık çalışanlarının kaybedilmesi çok üzücü, bu durum minnettarlığımızı artırıyor” şeklinde konuştu.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş de, 2019 yılında ortaya çıkan pandeminin 2020 yılında Türkiye’de görüldüğünü ve tüm dünyayı sardığını hatırlattı. Bu süreçte 175’i hekim olmak üzere 436 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Dr. Selahattin Menteş şunları söyledi:

“Biz hekimler ve sağlık çalışanları ne zaman ihtiyaç olduğunda ortaya çıkarız ve canımızı ortaya koyarak çalışırız. Bu ülkenin hekimlerinin 14 Mart’ının altında emperyalizme ve işgale direncin adı yatar. Bizim kuruluşumuz 1827’de Tıbbiyeyi Şahane’nin modern tıbba geçiştir 14 Mart. Ama ilk kutlanması tam 90 yıl sonradır ve işgal altındaki İstanbul’dadır. Sizler tarafından ödüllendirilmek bizim için en büyük onurdur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz ise konuşmasında sağlık çalışanlarını zamanımızın gerçek kahramanları olarak niteledi.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin ve Saim Yılmaz, Dr. Selahattin Menteş’e plaket vererek, özverili çalışmalarda bulunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ardından pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına çerağ yakıldı, deyişler söylendi, gülbeng okundu.

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