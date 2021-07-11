İkizleri gölet ayırdı Adana'da 12 yaşındaki Emine Buğlem'in gölette cansız bedeni bulundu

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde serinlemek için gölete giren ikizlerden 12 yaşındaki Emine Buğlem Cankurt boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan ailesiyle tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylasına giden Emine Buğlem Cankurt ortadan kayboldu. Çevrede arama yapan yakınları Emine Buğlem'in kıyafetlerini Kürebeli göleti kıyısında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Yapılan arama sonucu Emine Buğlem'in cansız bedeni bulundu.

Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

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