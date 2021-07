Adana Demirsporlu Çamdal: Sezonun biran önce açılmasını bekliyoruz

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)Adana Demirspor´un defans oyuncusu Tarık Çamdal, Bolu kampında 26 yıl sonra gelen şampiyonluk hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takımın yeni ligde adaptasyon sorunu yaşayacağını düşünmediğini belirten Çamdal, `´Transferlere bakıldığında hepsi ayrı bir star´´ dedi.

Süper Lig´in yeni takımlardan Adana Demirspor´un Bolu´daki hazırlıkları sürüyor. Yeni sezonda yeni transferleriyle çalışmalarına devam eden Mavi-Lacivertli ekipte şampiyonluk yaşayan defans oyuncusu Tarık Çamdal, Adana Demirspor´a ilk geldiği günden itibaren şampiyonluğu elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Geldiği ilk sezon play-off finalinde elendiklerini aktaran Çamdal, takım olarak inançlarını kaybetmediklerini belirtti.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FAVORİ TAKIMDIK"

TFF 1´inci Lig´de kolay takım olmadığını ve her takımın diğer takımları yenebilecek güçte olduğunu söyleyen Çamdal, `´Biz kendimizden emindik. Şampiyonluk yolunda favori takımdık. Her zaman adım adım ilerledik. Bu neticeyle şampiyonluğa ulaştık. 26 yıldır süper ligde oynamayan bir takım. Bu hasreti sonlandırdığımız için çok mutluyuz´´ dedi.

"İYİ BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Yeni sezonda yeni ligde takım olarak adaptasyon sorunu yaşayacaklarını düşünmediğini aktaran Çamdal, `´Yeni transferlerde aramıza katıldığında iyi bir ekip oluşturacağız. Transfer edilen isimlere baktığımızda hepsi star. Belhanda ile Galatasaray´dan tanışıyoruz. Çok karakterli bir futbolcu. Hem kişiliği hem de futbolu takdire şayan. İyi bir sezon bizi bekliyor. Sezonun bir an önce açılmasını bekliyoruz´´ diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Tarık Çamdal'ın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-11 17:08:32



