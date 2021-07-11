12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana),(DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, gölete giren Emine Buğlem Cankurt (12), hayatını kaybetti.
Tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'na gelen Emine Buğlem Cankurt, bir süre sonra ortadan kayboldu. Emine Buğlem'i çevrede arayan yakınları, kıyafetlerini Kürebeli Göleti'nin kıyısında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Gölette yapılan arama sonucu Emine Buğlem'in cansız bedeni bulundu. Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Tufanbeyli Ali GÖKDAL
2021-07-11 17:43:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.