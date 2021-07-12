Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kazada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları haberi almalarının ardından olay yerine akın etti

Adana’da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil ile Melih Yaşar yönetimindeki 01 BVY 43 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Melih Yaşar motosikletten savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Yaşar’ın öldüğünü belirledi. M.D ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

“Onlarca yakını kaza yerine gelerek gözyaşı döktü”

Motosiklet sürücüsü Melih Yaşar’ın ölüm haberini alan yakınlar kaza yerine adeta akın etti. Bölgeye gelen yakınları, Melih Yaşar’ın cansız bedenini yerde görmesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Yaşar’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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