Otomobille çarpışan motosikletli öldü



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Melih Yaşar, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet D. yönetimindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil, Melih Yaşar'ın kullandığı 01 BVY 43 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yaşar çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Yaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde çalışma yapan trafik polisleri, otomobile ait yaklaşık 40 metrelik fren izine rastladı. Acı haberi duyup, kaza yerine gelen Yaşar'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Yaşar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-07-12 00:46:26



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