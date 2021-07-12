"Müzik Seyhan'da Seyhan Yanınızda" etkinliği Seyhan Belediyesi, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yerel müzik gruplarını vatandaşlarla buluşturuyor

Seyhan Belediyesi, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından “Müzik Seyhan’da Seyhan Yanınızda” 2021 yılı yaz etkinliklerini başlattı.

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği yaz etkinliklerinde yerel müzik gruplarının sahne alması sağlanarak desteklendiği etkinliklerde Adanalılar aylardır özlemini duydukları anların tadını çıkardılar.

Yeşilyurt Mahallesi Şehitler Parkı’nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte Adanalılar yerel müzik gruplarının canlı performanslarıyla pandemi kısıtlamalarının stresini attı. Vatandaşların sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans edip, özçekimlerle mutluluklarını ölümsüzleştirdiği “Müzik Seyhan’da Seyhan Yanınızda” etkinlikleri yaz boyunca farklı mahallelerde ve parklarda sürecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana’nın kalbi olan Seyhan’ı kültür ve sanat kenti haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Sanatın ruhun gıdası olduğuna inancımızla kültürsanat etkinliklerini yaz boyunca Seyhan’ın dört bir yanına taşıyoruz. Açık havada belediyemizin sorumluluğundaki parklarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerde sahneyi yerel müzik gruplarımıza bırakıp, hem onları destekliyor hem de vatandaşlarımızın pandeminin neden olduğu stresi atmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.



“Müzik Seyhan’da Seyhan Yanınızda” etkinlikleri Temmuz ayı programı:

13 Temmuz 2021 Salı: Reşatbey Mahallesi Sanatçılar Parkı

14 Temmuz 2021 Çarşamba: Emek Mahallesi Seyhan Belediyesi 2 Nolu Dinlenme Parkı

16 Temmuz 2021 Cuma: Pınar Mahallesi Engelsiz Park

17 Temmuz 2021 Cumartesi: Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı Yanı

23 Temmuz 2021 Cuma: Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı

24 Temmuz 2021 Cumartesi: Kurtuluş Mahallesi Gülbahçesi Sitesi içi

27 Temmuz 2021 Salı: Cemalpaşa Mahallesi Seyhan Belediyesi 1 Nolu Dinlenme Parkı (Toros Caddesi)

28 Temmuz 2021 Çarşamba: Bahçeşehir Mahallesi Muhtarlık Yanı

30 Temmuz 2021 Cuma: Kurtuluş Mahallesi Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı

31 Temmuz 2021 Cumartesi: Gürselpaşa Mahallesi Seyhan Belediyesi 7 Nolu Dinlenme Parkı

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