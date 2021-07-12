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Balkonda köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekti

DHA

Balkonda köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekti


Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA´da bir kadın, evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi´nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekilerine de haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti. HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Çukurova Yusuf KANTARLI
2021-07-12 13:10:22

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