Down sendromlu Emirhan´a askerlik sürprizi



ADANA, (DHA)MERSİN´de down sendromlu Emirhan Gündoğdu´nun (20) askerlik hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi. Üniforma giydirilen Emirhan´a oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi.

Down sendromlu Emirhan Gündoğdu´nun askerlik hayalini bilen komşuları, durumu Kargıpınar Jandarma Komutanlığı´na bildirdi. Bunun üzerine hazırlık yapan jandarma ekipleri, siteye gelerek Emirhan´ı askeri araçla karakola götürdü. Burada üniforma giydirilen Emirhan için site sakinleri de asker eğlencesi düzenledi. Eğlencede doyasıya eğlenen Emirhan sık sık asker selamı verdi.

Babası Fatih ile annesi Meral Gündoğdu, oğullarının bir gün de olsa askerlik hayalinin gerçekleşmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2021-07-12 14:18:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.