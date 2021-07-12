16´ncı kattaki balkondan 2'nci kat terasına düşüp öldü

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da 16´ncı kattaki evinin balkonundan 2´nci kattaki terasa düşen Ali Kılıç (48) hayatını kaybetti.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. 16 katlı binanın son katında oturan Ali Kılıç, bilinmeyen bir nedenle 2´nci katta bulunan evin terasına düştü. Büyük bir gürültü duyarak terasa çıkan ev sahipleri, üst komşuları Ali Kılıç´ın beton zeminde kanlar içinde kaldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kılıç´ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç´ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-07-12 16:13:49
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