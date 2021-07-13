Yerfıstığı üreticisi fiyat açıklanmasını bekliyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yerfıstığı üreticilerin fiyat açıklanmasını beklediğini bildirdi.

Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’de genelde çerezlik olarak tüketilen ancak önemli bir ham yağ kaynağı da olan yer fıstığının, birinci ve ikinci ürün olarak daha çok Karataş ilçesinin sahil kesiminde ekildiğini ve ekim alanlarının son on yılda 2,5 kat artarak Adana’daki üretimin 100 bin tonu geçtiğini vurguladı.

Geçen yıl hasat zamanı üreticiden 1213 TL arasında satın alınan yerfıstığında, hasadın yaklaştığı ve üretim maliyetlerinin arttığı bu günlerde piyasa fiyatlarının 67 TL’ye düşmesinin üreticileri kaygılandırdığını ifade eden Doğru, “Hasada yaklaşık bir ay kala depodaki malların fiyatının bu seviyelere gerilemesiyle yeni mahsulün de düşük fiyatla zararına satılmaması için önlem alınması gerekmektedir” dedi.

Mutlu Doğru, Çukobirlik ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyat açıklayıp alım yaparak yer fıstığı üreticilerine destek olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ekim alanları her yıl artan yer fıstığı için ileriki yıllarda çiftçimizin kara gün dostu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) de yer fıstığını alım kampanyasına eklemesi çiftçimizin beklentisidir. Toprak sağlığı için iyi bir münavebe bitkisi olan yer fıstığı ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla kayıt altına alınarak fiyat fark desteğiyle de desteklenmelidir.”

Tüm yer fıstığı üreticilerine yeni hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Artan üretim maliyetleri ile bu yıl kilo başına 14.50 TL civarında bir fiyat beklentisi içerisinde olan yer fıstığı üreticilerimiz; Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve bölge milletvekillerimizin desteği ve ilgisini beklemektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.