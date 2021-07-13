Lucas Castro Adana Demirspor’da

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük’te 16 karşılaşmada forma giydi” denildi.

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