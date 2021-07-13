Adana Demirspor, Lucas Castro'yu renklerine bağladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)SÜPER Lig ekibi Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro´yu 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.
Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Adana Demirspor, son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük´te forma giyen Lucas Castro´yu kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te 16 karşılaşmada forma giydi" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-07-13 14:55:43
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