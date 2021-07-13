Adana'da Türk Bayrağı’nı çöpe atan kadın tutuklandı

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Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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