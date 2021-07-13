Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ali Ö. (16) başından, Sami Yusuf Y. (15) belinden, Suriye uyruklu İymet B. ise ayağından vurularak yaralandı. Ayağından yaralanan İymet B.'nin yolda yürüdüğü sırada kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36002 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ile ateş açması sonucu Mehmet Ali Ö. başından, Sami Yusuf Y. ise beline isabet eden kurşunla yaralandı. Bu sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu İymet B. ise kaza kurşunuyla ayağından yaralandı.

Silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Ö. ve Sami Yusuf Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İymet B. ise yakını tarafından hastaneye götürüldü. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerdeki tedavisi devam eden yaralılardan Mehmet Ali Ö. ve Sami Yusuf Y.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-07-13 23:54:01



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