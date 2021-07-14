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Tehlikeli serinliği sonlandıran polis, gençleri havuza götürdü

DHA

Tehlikeli serinliği sonlandıran polis, gençleri havuza götürdü


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekipleri, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında yüzen gençleri uyardıktan sonra ekip aracıyla alıp, havuza götürdü.
Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca çocuklar ve gençler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için yine kendilerini sulama kanalına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak, yüzen gençler, suya atlarken tehlikeli hareketler de yaptı. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi´nde bulunan DSİ´ye ait sulama kanalında gençlerin yüzdüğünü haber alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sulama kanalına gelen polis, gençleri sudan çıkardı. Gençlerden sulama kanalına girmeyecekleri sözünü alan polis, ekip aracına bindirerek, yakındaki havuza götürdü. Havuza girerek serinleyen gençler ise polis ekiplerine teşekkür etti.
Havuza götürülen gençlerden Ferhat Biterge (17), "Kanal daha zevkliydi, orada yüzüyorduk. Polisler bizi uyardı, biz de söz verdik. Bundan sonra havuzda yüzeceğiz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-14 09:45:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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